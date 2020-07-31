Хилькевич в нижнем белье пожаловалась, как тяжело быть красивой после 30

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Анна Хилькевич любит время от времени похвастаться в Instagram стройной фигурой и продемонстрировать усилия, которые она прикладывает для ее сохранения. На этот раз, опубликовав селфи в нижнем белье из ванной актриса пожаловалась, что муж критикует ее за «страсть к фото такого плана».

«Просто он не понимает, как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить, когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило и у тебя двое детей… тут нужно применять меры. Спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки к чему только мы не прибегаем, чтобы быть в хорошей форме!» — написала Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich

Многие подписчики актрисы отнеслись к ее жалобам без всякого сочувствия.

«Фотошоп еще забыла перечислить».

«Анна, вы не поправляетесь, сами же писали».

«Разве это красота, одни кости!»

«Мне уже за 40. Трое детей и никакого спорта, режима и лайфхаков. Вроде еще ничего так… правда, вот в трусах уже не фоткаюсь или еще…»

«Фигуру должен видеть в таком виде только муж, а не все кто попало, правильно он говорит», — пишут они.

Но большая часть поклонников согласилась с тем, что «бороться с фигурой» после рождения детей женщинам действительно трудно.

«Аня, вы в шикарной форме!»

«С такой фигурой грех не иметь страсть к таким фото».

«Фигура идеальная».

«Сногсшибательная!» - подбадривают Хилькевич фанаты.

Ранее 5-tv.ru, что Анну Хилькевич и всю ее семью подкосила неизвестная болезнь.