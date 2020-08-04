Лесные пожары в Якутии тушат более 700 человек

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В огненном кольце оказался один из поселков республики.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack

В Якутии спасатели сейчас тушат лесные пожары на площади почти триста тысяч гектаров. Зафиксировано 75 крупных очагов. С огнем борются более 700 человек. В том числе и добровольцы. В огненном кольце оказался поселок в Среднеколымском районе. Туда срочно направлена аэромобильная группа МЧС.

В Курганской области с сегодняшнего дня введен запрет на посещение лесов. Областную столицу затянуло дымом. В окрестностях Кургана сразу несколько крупных очагов возгорания. Подобрались вплотную пожары и к Волгограду. Степи и леса горят прямо у границы с городом. Пока спасателям удается сдерживать продвижение огненного фронта.

 

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