МИД РФ направил ноту протеста Польше из-за осквернения памятника Рокоссовскому
Статуя была похищена в ночь на 30 июля с муниципального кладбища. Позднее она была найдена обезглавленной.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Посольство России в Варшаве направило ноту протеста польским властям по факту осквернения памятника советскому маршалу Константину Рокоссовскому в Легнице. Ответа от МИД и министерства культуры пока не поступало. Не нашли до сих пор польские полицейские и самих вандалов.
Неизвестные похитили статую в ночь на 30 июля с муниципального кладбища, где похоронены солдаты Красной Армии, погибшие во время Великой Отечественной. Бронзовый монумент был обнаружен позже. Уже без головы.
Сразу после инцидента МИД России выразило возмущение глумлением над монументом, отметив, что в Польше уже поставили «на поток» осквернение памятников советским воинам-освободителям.
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