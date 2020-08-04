Отличная скидка: в Госдуме предложили поощрять прилежных студентов

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Единственным стимулом для студентов коммерческих отделений вузов сейчас является возможность перейти на бюджет, а это шанс один на миллион, так как таких мест освобождается единицы.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru

Скидку на оплату могут получить российские студенты, которые учатся на коммерческой основе. Как сообщают «Известия», в Госдуме обсуждают новые льготы для учащихся. По мнению авторов законопроекта, студенты которые не имеют академических задолженностей должны платить меньше.

«Во многих вузах их очень мало, а обучение стоит недешево, поэтому семьи выкраивают последние деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на эти цели», — обращают внимание парламентарии в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас цены на обучение ежегодно повышаются от трех до семи процентов. В итоге студентам приходится начинать работать, зачастую в ущерб учебе. В ближайшее время законопроект о скидках для отличников будет рассмотрен в Госдуме.

Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» сейчас для прилежных студентов существует только одна поощрительная мера — это перевод с платной формы обучения на бесплатную. Однако, воспользоваться ей достаточно сложно, так как бюджетных мест мало и освобождаются они достаточно редко.

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