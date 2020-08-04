Как правильно вести себя родителям, чтобы ребенок полюбил школу — советы психолога
Психолог Яна Шерова-Игнатьева рассказала 5-tv.ru, что должны сделать родители первоклассника, чтобы ребенок легко и без стресса начал обучение.
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Фото, видео: РИА Новости / Варвара Гертье
Психолог Яна Шерова-Игнатьева уверена, что при правильном поведении родителей, можно добиться мягкого и спокойного погружения ребенка в новую для него школьную жизнь.
По словам специалиста, в первые месяцы не нужно концентрироваться только на получении учебных знаний и контролировать прогресс ребенка. Главное, что не нужно делать — это наставать на том, чтобы он чему-то научился.
«Все внимание следует сосредоточить на том, как ребенок будет чувствовать себя в школе в первые месяцы, как он сможет адаптироваться к новым условиям, как он будет общаться с одноклассниками — именно об этом следует с ним говорить», — поясняет психоаналитик.
Важно установить с ребенком доверительные отношения, чтобы в случае возникновения проблем, он понимал, что родители на его стороне. Они могут поддержать, понять и помочь ему.
«Стоит обсудить с малышом, чего он опасается, чего он ожидает от школы, как он относится к самому процессу учебы. Не стоит ему вдалбливать, как это трудно, как это важно, какие сейчас придется совершать усилия», — отмечает Яна Яковлевна.
Нужно научить ребенка общаться и дружить с другими детьми, особенно это важно, если он не ходил в детский сад. Необходимо рассказать, что в классе кроме него будут другие дети, с которыми надо налаживать отношения.
Нельзя упускать и важные организационные моменты: ребенок должен точно знать домашний адрес, номера телефонов родителей, это позволит ему постепенно научиться быть самостоятельным.
Очень важно обсудить с будущим первоклассником вопросы его безопасности. Ребенок должен знать набор четких установок: как, кто будет отводить и забирать его из школы.
«Он должен знать, что его не может прийти забирать какой-нибудь чужой человек. Он должен знать, что ему делать, если вы вовремя не пришли», — подчеркивает психоаналитик.
Если есть возможность, то лучше заранее познакомить ребенка с учителем. Кроме того, его порадует самостоятельный выбор ранца и одежды к школе.
Соблюдая эти несложные правила, родители смогут правильно подготовить первоклассника к школе, чтобы она вызывала только положительные эмоции. И лучше понять своего уже взрослого ребенка.
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