Александр Гордон тайно развелся с молодой женой

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Алина Потёмкина
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Четвертый брак ведущего продержался шесть лет.

Александр Гордон тайно развелся с молодой женой

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой. Как стало известно изданию StarHit.ru, супруги расстались полюбовно, а суд расторг их брак аккурат в день рождения жены знаменитости, Нозанин Абдулвасиевой, 17 июля.

Союз ведущего и выпускницы ВГИКа продержался шесть лет. Они поженились в 2014 году, когда девушке было всего 20 лет. Разница в возрасте между супругами была 30 лет — тогда Гордону как раз исполнилось 50.

В пресс-службе суда изданию сообщили, что никаких претензий друг к другу у бывших супругов не было, они решили все в досудебном порядке. В браке у них родились двое сыновей — Александр и Федор. Примечательно, что воспитывать малышей родители даже после развода будут вместе.

Что стало причиной расставания пары, не известно. Но еще до развода Гордон жаловался, что жена не видит в нем учителя или наставника, а скорее воспринимает как отца своих детей.

Александр Гордон был женат официально четыре раза. Больше всего публике известна его вторая супруга Екатерина Гордон. Нередко после развода с ней телеведущий признавался, что хотел бы «отсудить» у нее свою знаменитую фамилию.

Ранее 5-tv.ru писал, что думает Екатерина Гордон о скандале Риты Дакоты и Яны Рудковской.

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