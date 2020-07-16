«Такие конфликты обостряют классовую неприязнь»: Гордон о скандале Дакоты и Рудковской

Известный адвокат Екатерина Гордон прокомментировала конфликт, возникший между телеведущей и продюсером Яной Рудковской и певицей Ритой Дакотой из-за розыгрыша брендовых сумок Louis Vuitton. После того как поп-дива сделала снимок в вип-бутике, на нее накинулись организаторы и Рудковская с просьбой удалить фотографию из соцсети.

Как рассказала артистка, супруга Евгения Плющенко даже довела ее до слез, заявив, что та выглядит «дешмански». Не получив извинений от представителей знаменитой компании и продюсера Димы Билана, Дакота решила привлечь к разрешению спора международных юристов, якобы, чтобы побороться против классового разделения людей, которое она усмотрела в возникшей ситуации.

Гордон назвала разгоревшийся скандал «искусственным» и буквально раздутым на пустом месте. По мнению правозащитницы, Дакота неправильно восприняла критику Рудковской, которую, прежде всего, не устроила подача информации звездой.

«Ну, не сочетается слово „халява“ со статусными вещами или „раздаем сумки“. <…> Рита восприняла это как классовую нетерпимость, дискриминацию и устроила настоящую травлю Яне, надавив в нищей стране на ту самую больную точку классовой нетерпимости. Рита, Яна не считает, „дешманской“ тебя, она посчитала подачу рекламы нечестной», — пояснила адвокат, знакомая с обеими участницами конфликта.

Instagram @katyagordon

Гордон выразила надежду, что Рудковская и Дакота смогут добиться взаимопонимания и уладить противоречия.

«Именно такие конфликты обостряют классовую неприязнь и именно так из мирного протеста возникает насилие и битые ветрены. Я искренне желаю вам друг друга услышать, как искренне желаю каждому не вставать под чужие знамена, а видеть суть!» — резюмировала юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дакота крайне удивлена позицией Louis Vuitton, и поскольку произошедший скандал представители бренда никак не прокомментировали, звезда планирует разбираться в ситуации уже на международном уровне.