Леонид Барац продемонстрировал оголенный торс и признался в «сомнительной ориентации»

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Алиса Старжевская
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Актер взбудоражил фанатов фотографией в одном полотенце.

Фото, видео: Instagram @lesha_barats

Актер Леонид Барац опубликовал в своем микроблоге Instagram снимок, на котором предстал в одном полотенце. Небольшая, но активная аудитория в сто тысяч пользователей не удержалась от бурно обсуждения не только внешности комедианта, но и его сомнительного заявления под фотографией.

«Темнокожий еврей с сомнительной сексуальной ориентацией (день радио, день выборов)», — прокомментировал снимок Барац.

Instagram @lesha_barats

Многие фолловеры посчитали подпись к фото за каминг-аут 49-летнего Леонида и, естественно, ринулись обсуждать животрепещущую тему.

«Давно пора было признаться в очевидном!»

«Вы отличный актер, в независимости от вашей ориентации»

«Каминг-аут засчитан!», — писали пользователи.

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