Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военнослужащих

Ежемесячную надбавку на среднюю сумму в размере 23 тысяч рублей получат 45 тысяч российских военных, передает ТАСС. Приказ о введении такой выплаты подписал Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве.

По словам Шойгу, он подписал документ 17 июля. Приказ задним числом, с 1 июля 2020 года, вводит надбавку отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, главного управления Генштаба и ракетных войск стратегического назначения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны направило военных специалистов в Усолье-Сибирское для помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды.