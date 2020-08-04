Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военнослужащих

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Валентин Черников
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Министр обороны повысил довольствие отдельным категориям военнослужащих в среднем на 23 тысячи рублей.

Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военнослужащих

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Ежемесячную надбавку на среднюю сумму в размере 23 тысяч рублей получат 45 тысяч российских военных, передает ТАСС. Приказ о введении такой выплаты подписал Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве.

По словам Шойгу, он подписал документ 17 июля. Приказ задним числом, с 1 июля 2020 года, вводит надбавку отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, главного управления Генштаба и ракетных войск стратегического назначения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны направило военных специалистов в Усолье-Сибирское для помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды.

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