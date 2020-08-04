Издание Daily Mail на своем YouTube-канале опубликовало новое эксклюзивное видео смертельного задержания Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. На кадрах с нагрудных камер полицейских видно, как страж порядка стучит в окно автомобиля погибшего, предположительно, фонариком.

Когда Джордж Флойд открывает дверь машины, офицер выхватывает пистолет и направляет его в голову темнокожего водителя. Мужчина тут же начинает слезно просить правоохранителей не открывать по нему огонь.

«Пожалуйста, не стреляй в меня, дружище! Я только что потерял маму, мужик!» — умоляет Джордж Флойд.

В этот момент на лице афроамериканца неподдельный ужас. Он закрывает голову руками и просит проявить к нему жалость. Офицеры полиции все же вытаскивают его из машины и запихивают в патрульный авто. Джордж Флойд, помимо прочего, отмечает, что испытывает клаустрофобию. Позднее мужчина кричит, что ему трудно дышать.

В результате стражи порядка втроем наваливаются на задержанного. В этот момент один из них ставит колено на шею мужчине и вскоре тот перестает подавать признаки жизни.

Произвол американских полицейских вызвал шквал возмущения общественности. Гибель Джорджа Флойда спровоцировала многочисленные массовые беспорядки во многих городах Соединенных Штатов, а также в других странах.

Один из офицеров полиции был обвинен в убийстве, трое его коллег — в пособничестве убийству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 60 полицейских пострадали от рук протестующих в Сиэтле.