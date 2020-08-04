«У соседа трава зеленее»: три причины, почему мужчины возвращаются к бывшим

Женщины очень тяжело переживают расставания. Каждая хранительница очага всеми силами пытается сохранить отношения. И очень часто вернуть семью возможно.

По статистике каждый третий мужчина хочет вернуться к своей бывший, и каждый четвертый возвращается. Чаще всего это те мужчины, которые, заполучив свободу, поняли, что не в состоянии брать ответственность за себя. Такие люди в результате могут спиться, начать гулять по женщинам и даже дойти до наркотической зависимости. Семья для них — своеобразный организующий фактор.

По мнению Романив, существует три причины, почему мужчины в итоге возвращаются.

«Оценить, правильно ли он сделал выбор», — считает психолог.

Часто мужчине необходимо вернуться к старым отношениям, чтобы еще раз сравнить качество своей жизни с одной и другой женщиной, и уж тогда принять окончательное решение.

«Вторая причина — желание проверить „принадлежность“. Потому что мужчина, когда расходится с женщиной, все равно считает, что она принадлежит ему», — убеждена специалист по семейному счастью.

Кроме того, мужчины всегда будут возвращаться к эмоционально-наполненным и заряженным женщинам.

«От таких женщин невозможно уйти и нельзя надолго оставить», — утверждает Романив.

Но бывает и так, когда мужчина то приходит, то уходит вновь. Благоверный возвращается к бывшей жене потому что понял, что-то, что трава только кажется, что у соседа зеленее. И оказывается, что новая пассия не на столько заботлива и внимательна к нему. Он возвращается даже не столько к женщине, сколько в ощущения с этим человеком. У мужчины происходит переоценка ценностей: оказывается, прошлое было куда лучше, чем казалось на тот момент расставания.

Таких мужчин называют «ходоки», и они могут так ходить туда-сюда десятилетиями. Есть множество людей, зачастую выросших в неблагополучных семьях. Им нужно постоянно воспроизводить жизненный сценарий страданий. Мужчина к ним привык. И получается, что когда тот уходит к любовнице, то страдает по жене, а когда возвращается в семью, специально выискивает причину для разочарования. Эти проблемы легко убираются при работе с психологом, уверяет Романив. Тогда к мужчине возвращается хорошее настроение, здоровье, и навсегда исчезает желание пойти налево.

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