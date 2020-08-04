Видео спасения троих туристов, пропавших в горной реке республики Тыва

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Группа туристов сплавлялась по реке на катамаране.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин, 5-tv.ru

В Туве спасли туристов, которые сплавлялись по горной реке на катамаране и перевернулись. Одного из них обнаружили во время патрулирования инспекторы регионального минэкологии. Пострадавший и рассказал о случившемся.

В воздух тут же были подняты вертолеты МЧС, а к месту ЧП направлены моторные лодки. В итоге спасательная операция завершилась успешно. Всех туристов обнаружили и доставили в больницу. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

 

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