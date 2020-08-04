Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен сломала руку
Актриса уже шла на поправку в лечебном учреждении, как случайно поскользнулась и получила перелом.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Актриса Елена Кондулайнен шла на поправку после инсульта. Артистка проходила лечение в Боткинской больнице, куда ее доставили после застолья в ресторане.
Состояние Елены улучшалось, но нелепая случайность принесла ей новую травму. Актриса упала по пути в душ и сломала руку — передает слова одного из сотрудников администрации театра, который держит связь с больницей сайт KP.RU
Сейчас состояние Кондулайнен стабильное. Актриса идет на поправку под наблюдением опытных врачей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги Кондулайнен рассказали о состоянии актрисы
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