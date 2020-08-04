Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен сломала руку

Актриса Елена Кондулайнен шла на поправку после инсульта. Артистка проходила лечение в Боткинской больнице, куда ее доставили после застолья в ресторане.

Состояние Елены улучшалось, но нелепая случайность принесла ей новую травму. Актриса упала по пути в душ и сломала руку — передает слова одного из сотрудников администрации театра, который держит связь с больницей сайт KP.RU

Сейчас состояние Кондулайнен стабильное. Актриса идет на поправку под наблюдением опытных врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги Кондулайнен рассказали о состоянии актрисы