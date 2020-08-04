Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен сломала руку

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Алиса Старжевская
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Актриса уже шла на поправку в лечебном учреждении, как случайно поскользнулась и получила перелом.

Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен сломала руку

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Актриса Елена Кондулайнен шла на поправку после инсульта. Артистка проходила лечение в Боткинской больнице, куда ее доставили после застолья в ресторане.

Состояние Елены улучшалось, но нелепая случайность принесла ей новую травму. Актриса упала по пути в душ и сломала руку — передает слова одного из сотрудников администрации театра, который держит связь с больницей сайт KP.RU

Сейчас состояние Кондулайнен стабильное. Актриса идет на поправку под наблюдением опытных врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги Кондулайнен рассказали о состоянии актрисы

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