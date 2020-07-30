«Очень переживаем»: коллеги Елены Кондулайнен рассказали о ее состоянии

Актриса Елена Кондулайнен, прославившаяся на излете Советского союза пикантной сценой в фильме «Сто дней до приказа», продолжает оставаться в больнице. 62-летнюю звезду госпитализировали 24 июля прямо из ресторана, где ей стало плохо. Теперь ее коллеги из Театра Луны в Москве готовы прокомментировать ситуацию, пишет РИА Новости.

Пресс-атташе театра Полина Толмачева тактично сообщила радостные новости.

«Елене стало лучше, позавчера ее перевели в палату, — поделилась она. — Театр, коллеги и друзья — чем можем, ей помогаем, очень переживаем за нее».

Елена Кондулайнен находится в больнице с подозрением на инсульт после того, как у нее начались проблемы с речью и пропала чувствительность в руке. Официально ее диагноз не был подтвержден, но есть шанс, что быстрая госпитализация поможет ей выйти из этой истории без опасных последствий для здоровья.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение врачей Елены Кондулайнен о ее состоянии.