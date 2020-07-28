Друг Елены Кондулайнен раскрыл правду о ее состоянии

Актриса Елена Кондулайнен почувствовала себя плохо в момент дружеского застолья. Об этом рассказал свидетель происшествия в театре, пишет сайт KP.RU.

По его словам, компания сидела в ресторане и отмечала закрытие театрального сезона. Елена произносила тост, когда у нее вдруг началось нарушение речи и головная боль. Друзья тут же вызвали скорую, которая заподозрила у 62-летней актрисы острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. После госпитализации артистка все еще находится в реанимации, состояние ее остается стабильно тяжелым.

«Все случилось на наших глазах. Вызвали скорую. У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять. Ее отвезли в реанимацию Боткинской больницы. Как сообщили сегодня врачи, у нее по-прежнему стабильно тяжелое состояние. Она все еще находится в реанимации. Условия там нормальные, врачи замечательные. Ею занимаются», — рассказал очевидец.

Также он добавил, что Елена буквально недавно вернулась из Финляндии, где провела два чудесных месяца. По его словам, актриса отдохнула и замечательно выглядела, даже сбросила вес.

«У нее там прекрасная кооперативная квартира в так называемом актерском доме на берегу озера (говорят, с ней по соседству апартаменты Лидии Федосеевой-Шукшиной и еще была квартира Анатолия Равиковича). Это что-то типа таунхауса, где каждый собственник занимает по этажу. Елена прекрасно выглядела, похудела», — рассказал собеседник издания.

Елена Кондулайнен была весьма популярна в 80-годы XX века, именовалась «секс-символом СССР» и «русской Марлен Дитрих». Как писал ранее 5-tv.ru, она стала известна благодаря ролям в фильмах «Капитан Фракасс», «Раз, два — горе не беда!», а также пикантной сцене в картине «Сто дней до приказа».