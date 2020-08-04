Гея-тиктокера обнаружили мертвым в квартире на юго-западе Петербурга
Инцидент произошел днем 2 августа в одном из домов по улице Маршала Казакова.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; TikTok @gromov20
Гея-тиктокера обнаружили мертвым в квартире на юго-западе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 2 августа в одном из домов по улице Маршала Казакова в Красносельском районе.
В полицию о произошедшем сообщил нигде не работающий 45-летний хозяин жилища. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело 22-летнего приезжего из Таджикистана со следами насильственной смерти. На лице погибшего были кровоподтеки, а на шее признаки удушения.
По информации «Невских новостей», молодой человек был активным пользователем TikTok и имел тысячи подписчиков. Аккаунт гостя из Средней Азии был подписан славянским именем. В сети «блогер» рассказывал юзерам, какие мужчины ему нравятся, и выкладывал ролики, на которых позировал полуобнаженным.
Хозяин квартиры утверждает, что накануне произошедшего пустил своего приятеля переночевать, а утром нашел его без признаков жизни.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. К расследованию подключились сотрудники Следственного комитета. Гостеприимный знакомый погибшего задержан.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — жена рэпера Энди Картрайта показала, где расчленяла тело супруга.
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