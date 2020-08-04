Певица Анастасия празднует 55-летие 4 августа. В честь юбилея артистка поделилась подробностями личной жизни, пишут «Дни.ру». Она раскрыла, как решилась на рождение ребенка во время учебы в театральном училище, какие отношения ее связывают с дочерью сегодня, и почему ее брак с певцом Юлианом не продержался дольше года.

Вопрос рожать или нет, встал для звезды на третьем курсе. Оставить ребенка, по ее словам, убедил педагог, пообещавший, что училище не бросит ее без помощи. И, действительно, слово сдержал — молодой маме сделали такой график, чтобы она и учиться успевала, и воспитывать малышку Анну.

«И, правда, училище не бросило. Комиссия составила индивидуальное расписание. У меня имелось около трех свободных часов. За это время я бежала домой кормить дочку, а потом обратно в Щуку», — рассказала Анастасия.

Сегодня дочь артистки уже сама молодая мама, но отношения со звездной родительницей у нее прохладные. Сама певица утверждает, что дочь не видится с ней из-за высокой занятости. Да и внука показывает нечасто — мальчика, по ее словам, она видела от силы раз шесть.

Хоть сегодня артистка и продолжает сольную карьеру, на слуху ее имя последний год отнюдь не из-за творчества. В марте 2019 года она внезапно вышла замуж за коллегу по цеху — певца Юлиана. Но счастье было недолгим, уже в июне 2020 года артисты развелись. По словам Анастасии, этот брак (а всего их у нее было восемь!) был лишним. Бывшие супруги смогли сохранить деловые отношения, но от былой дружбы не осталось и следа.

«Мы не перестали общаться, потому что у нас совместная творческая программа. Оба пересмотрели, что с нами случилось. Мы два дурака. Была замечательная дружба, зачем попытались улучшить ее? Глупость! Изменили хорошее отношение на деловое. Если бы повернуть время назад, отказалась бы от брака», — призналась певица.

Анастасия стала известна в 90-2000-е годы. Она прославилась благодаря дебютному альбому «Высокий каблук». В то время ее песни ротировались на радио, а в 1993 году ее даже признали лучшей певицей года. Позже Анастасию часто сравнивали с Аллой Пугачевой, но эта параллель всегда раздражала артистку.

Брак Анастасии с Юлианом стал неожиданностью для публики. Ранее артисты много работали вместе, но о романтических отношениях между ними никто не знал. Пара сыграла пышную свадьбу, которая через год закончилась скандальным расставанием. Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия рассказала, почему ее брак с Юлианом рухнул.