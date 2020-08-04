Видео: компания закатила вечеринку в особо охраняемой зоне на Байкале
Рядом с тем место, где друзья запускали петарды, обитают краснокнижные птицы.
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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Шипицин, 5-tv.ru
На Байкале ищут участников незаконной вечеринки. Компания друзей устроила праздник со светомузыкой и фейерверками в особо охраняемой зоне.
Петарды запускали на острове Ольхон, где обитают краснокнижные птицы. А потому там запрещены шумные мероприятия. Очевидцы попытались сделать замечания туристам, но те просьбу проигнорировали.
«Это что вообще тут делается? Это что такое? Ребята, вы попутали что-то. Ну вот реально, реально попутали».
Видеоролики уже внимательно изучили в природохранной прокуратуре. Найти участников незаконной вечеринки — дело времени.
«Установлены факты организации гражданами отдыха на острове Ольхон с нарушением режима особо охраняемой природной территории. Незамедлительно приняты меры к установлению нарушителей и материалы направлены в ФГБУ „Заповедное Прибайкалье“ для проведения проверки», — прокомментировала кадры старший помощник руководителя Байкальского межрегиональной природоохранной прокуроры по взаимодействию со СМИ Наталия Рягузова.
Организаторам шумного праздника в заповеднике грозит штраф в полмиллиона рублей.
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