Почему петербуржцы чаще других подвергаются домогательствам со стороны женщин —отвечает сексолог

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 46

Врач Екатерина Киселева в беседе с 5-tv.ru объяснила сложившуюся тенденцию.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин

Специалисты агентства маркетинговых исследований Zoom Market изучили вопрос женского харассмента в стране. Опрос проводился в 20 города России, и по его итогам рейтинг городов по числу случаев домогательств женщин к мужчинам возглавил Санкт-Петербург. Сексолог Екатерина Киселева, предположила, в чем кроется причина этого.

По словам специалиста, в Петербурге витает дух лирики и романтизма, это по-особенному влияет на представительниц слабого пола. Женщинам хочется любви, заботы и ласки, которых они ищут довольно странными способами.

«Питер — город любви и романтики. Все наши известные поэты восхваляли Питер. Город располагает к себе подобное поведение женщин в адрес мужчин», – отметила специалист в вопросах секса и взаимоотношений.

Мужчин, подвергшимся харассменту, Екатерина Киселева призывает не молчать о произошедшем или происходящем какое-то количество времени. Она советует им обратиться к специалисту и не откладывать решение проблемы.

«Мужчины, держитесь, не стесняйтесь, обращаться к специалистам, если вы подверглись сексуальному насилию, потому что это очень плохо сказывается на психике», – пояснила сексолог.

Психолог также объяснила, что при домогательствах к мужчинам, женщинами движет неудовлетворенность, она и толкает леди на действия непристойного характера. В этом есть и доля вины представителей сильного пола, по мнению психолога, они стали более инфантильными и безынициативными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем внешне петербуржцы отличаются от москвичей

 

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