МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о братских отношениях

Александр Лукашенко обратился сегодня с Посланием к беларусскому народу. В своей речи он среди прочего неожиданно заявил, что Москва поменяла братские отношения с Минском на партнерские.

В нашем МИДе на это отметили, что братские отношения двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам. А риторику белорусского президента можно объяснить приближающимися выборами и сложной электоральной обстановкой.