МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о братских отношениях
Президент Белоруссии поделился мнением по поводу взаимодействия Минска и Москвы во время Послания к своему народу.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Майшев
Александр Лукашенко обратился сегодня с Посланием к беларусскому народу. В своей речи он среди прочего неожиданно заявил, что Москва поменяла братские отношения с Минском на партнерские.
В нашем МИДе на это отметили, что братские отношения двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам. А риторику белорусского президента можно объяснить приближающимися выборами и сложной электоральной обстановкой.
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