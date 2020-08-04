МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о братских отношениях

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Светлана Шевченко
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Президент Белоруссии поделился мнением по поводу взаимодействия Минска и Москвы во время Послания к своему народу.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Майшев

Александр Лукашенко обратился сегодня с Посланием к беларусскому народу. В своей речи он среди прочего неожиданно заявил, что Москва поменяла братские отношения с Минском на партнерские.

В нашем МИДе на это отметили, что братские отношения двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам. А риторику белорусского президента можно объяснить приближающимися выборами и сложной электоральной обстановкой.

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МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о братских отношениях

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