«Буффонада слезливого Андрюши» — сын Алибасова об обвинениях Назарова
Бари Алибасова-младшего обвиняют в нападении на экс-директора группы «На-На» Андрея Назарова. По мнению сына продюсера, его намеренно «пытаются убрать».
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон
Бари Бариевич Алибасов прокомментировал ситуацию по поводу иска, поданного против него. Сына известного продюсера будут судить по делу о нападении на Андрея Назарова — бывшего директора группы «На-На». Первое слушание назначено на 10 августа.
Алибасов-младший уверен — его пытаются «убрать», чтобы завладеть отцовской квартирой, и для этого пытаются найти точки давления.
«Я искренне считаю, что ребята чуть ли не заранее решили подстроить эту историю», — говорит сын продюсера.
«Они знают, что я их посажу на 12 лет, поэтому и решили выдвинуть против меня какие-то жесткие ответные заявления», — сообщил Алибасов, имея в виду Андрея Назарова и бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина.
Саму идею подать в суд на него Бари Бариевич называет абсурдной. По его уверениям, тот даже пальцем не прикоснулся к Андрею Назарову. Все предъявленные обвинения — это «буффонада слезливого Андрюши», считает сын режиссера. Добавим, что экс-директор группы «На-На» жалуется на слезные позывы, которые сохраняются на протяжении трех дней после якобы нападения Алибасова-младшего на съемках известного ток-шоу Первого канала.
«Они очень сильно нервничают и делают ошибку за ошибкой. Надеюсь, и Шукшина скоро будет так же совершать ошибки», — подытожил разговор Бари Бариевич.
Скандал вокруг звездной семьи разгорается уже очень давно. Сын Алибасова уверен, что у его отца пытаются отнять имущество бывший солист музыкального коллектива «На-На» Валерий Юрин, экс-директор группы Андрей Назаров и бывшая супруга Алибасова-старшего Лидия Федосеева-Шукшина.
Пятнадцатикомнатая квартира известного продюсера оценивается в несколько сот миллионов долларов. Известно, что Алибасов-младший планировал сдавать недвижимость, пока отец проходит лечение в клинике.
Ранее 5-tv публиковал информацию о том, что Андрей Назаров подал иск в суд против сына Алибасова.
- 1 авг
- Близкая подруга Бари Алибасова требует спасти актера
- 28 июл
- Алибасов пожаловался, что из-за выпитого «Крота» у него не работает память
- 17 июл
- Попавшего в психиатрическую клинику Бари Алибасова могут увезти из Москвы
- 10 июл
- Адвокат Алибасова назвал условия для его развода даже в психиатрической клинике
- 10 июл
- «Нужно тебя срочно разводить!» — Сын узнал диагноз Бари Алибасова
- 10 июл
- «Это невменяемость»: Подозреваемые в покушении на Алибасова ответили на обвинения его сына
- 8 июл
- «Мы готовы дать ответ!» — Адвокат Ольги Шукшиной об иске от Алибасова-младшего
- 8 июл
- «В ту же ночь они меня отравили…»: сын Бари Алибасова подал в суд на похитителей отца
- 15 июн
- Сын Бари Алибасова боится за травмированный «Кротом» мозг отца
- 22 янв
- Суд не удовлетворил апелляцию Бари Алибасова к производителю «Крота»
Читайте также
83%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?