«Буффонада слезливого Андрюши» — сын Алибасова об обвинениях Назарова

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 22

Бари Алибасова-младшего обвиняют в нападении на экс-директора группы «На-На» Андрея Назарова. По мнению сына продюсера, его намеренно «пытаются убрать».

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Отравление Бари Алибасова

Бари Бариевич Алибасов прокомментировал ситуацию по поводу иска, поданного против него. Сына известного продюсера будут судить по делу о нападении на Андрея Назарова — бывшего директора группы «На-На». Первое слушание назначено на 10 августа.

Алибасов-младший уверен — его пытаются «убрать», чтобы завладеть отцовской квартирой, и для этого пытаются найти точки давления.

«Я искренне считаю, что ребята чуть ли не заранее решили подстроить эту историю», — говорит сын продюсера.

«Они знают, что я их посажу на 12 лет, поэтому и решили выдвинуть против меня какие-то жесткие ответные заявления», — сообщил Алибасов, имея в виду Андрея Назарова и бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина.

Саму идею подать в суд на него Бари Бариевич называет абсурдной. По его уверениям, тот даже пальцем не прикоснулся к Андрею Назарову. Все предъявленные обвинения — это «буффонада слезливого Андрюши», считает сын режиссера. Добавим, что экс-директор группы «На-На» жалуется на слезные позывы, которые сохраняются на протяжении трех дней после якобы нападения Алибасова-младшего на съемках известного ток-шоу Первого канала.

«Они очень сильно нервничают и делают ошибку за ошибкой. Надеюсь, и Шукшина скоро будет так же совершать ошибки», — подытожил разговор Бари Бариевич.

Скандал вокруг звездной семьи разгорается уже очень давно. Сын Алибасова уверен, что у его отца пытаются отнять имущество бывший солист музыкального коллектива «На-На» Валерий Юрин, экс-директор группы Андрей Назаров и бывшая супруга Алибасова-старшего Лидия Федосеева-Шукшина.

Пятнадцатикомнатая квартира известного продюсера оценивается в несколько сот миллионов долларов. Известно, что Алибасов-младший планировал сдавать недвижимость, пока отец проходит лечение в клинике.

Ранее 5-tv публиковал информацию о том, что Андрей Назаров подал иск в суд против сына Алибасова.

Тема:
Отравление Бари Алибасова
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