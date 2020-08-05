Тела матери и ребенка нашли в запертой изнутри квартире в Башкирии

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Алиса Старжевская
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Тела матери и ребенка нашли в запертой изнутри квартире в Башкирии

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тела 42-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти были обнаружены в запертой изнутри квартире в городе Октябрьском, республика Башкортостан.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, квартира, в которой нашли тела, находится на четвертом этаже многоквартирного дома.

По данному факту сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и членов семьи погибших, а также изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гея-тиктокера обнаружили мертвым в Петербурге.

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