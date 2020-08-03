Анастасия Волочкова вновь оштрафована за поездку в Дивеево — видео

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Светлана Александрова
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Ранее суд наказал балерину за нахождение в закрытом из-за коронавируса селе без маски и перчаток, теперь — за нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тверской суд Москвы вновь оштрафовал Анастасию Волочкову за поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. На этот раз балерина должна будет заплатить 40 тысяч рублей. Это максимальное денежное взыскание за вменяемую ей статью.

Волочкова признана виновной в нарушении части 2 статьи 6.3 Административного кодекса РФ — не соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период ЧС. В селе Дивеево, куда отправилась в паломничество артистка в июне, тогда был объявлен карантин из-за коронавируса.

В суде Волочкова заявила, что приехала в храм молиться и ничего не знала об ограничениях, а въезжая в населенный пункт на машине, не видела никаких блокпостов. В свою очередь адвокаты настаивали, что новое наказание дублирует предыдущее — штраф в 20 тысяч рублей за нахождение в Дивеево без маски и перчаток артистка получила 22 июля в том же суде.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в апреле коронавирусная инфекция была диагностирована у 76 обитателей монастыря, он храм был закрыт для прихожан, а позже власти ввели карантин и в самом селе. 11 июня монастырь открыли, но Дивеево по-прежнему закрыто для посещения. Когда полиция составляла на Волочкову протокол об административном правонарушении, знаменитость устроила скандал. Причем, как можно предположить из появившегося в интернете видео, звезда была не очень трезва. На сегодняшнем заседании суда Анастасия тоже устроила шоу — принесла с собой балетную пачку — как она объяснила, вместо пачки денег.

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