Видео: Волочкова при параде явилась в суд Москвы по делу о поездке в монастырь
Административное дело рассматривает Тверской суд столицы.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru
Скандальная российская балерина Анастасия Волочков прибыла в приподнятом настроении в Тверской суд Москвы, где сегодня будет рассмотрено административное дело о громком посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве.
Звезда в излюбленных ею меховой накидке и длинном летнем платье в цветах с удовольствием позировала журналистам. Ее единственной просьбой было, снимать ее крупнее.
«Обстановка не совсем обычная, но все же», — хихикая произнесла Волочкова, попросив снять ее на собственный телефон, вероятно, для будущего поста в Instagram.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандальная балерина пыталась посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево, которое было закрыто на карантин с 25 апреля. О ее присутствии быстро доложили местные жители. На видео, сделанном для протокола, Анастасия мнит себя «балериной всея Руси» и всячески ругает представителей полиции. Волочкова обещает «урегулировать процесс своим именем» и угрожает сотрудникам полиции, что они будут «ходить в намордниках (медицинских масках) всю свою оставшуюся жизнь». За это балерину могут привлечь по статье 319 УК РФ — «Оскорбление представителя власти» и назначит штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме штрафа эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ до одного года.
Читайте также
56%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?