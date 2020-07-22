Видео: Волочкова при параде явилась в суд Москвы по делу о поездке в монастырь

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Светлана Шевченко
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Административное дело рассматривает Тверской суд столицы.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Скандальная российская балерина Анастасия Волочков прибыла в приподнятом настроении в Тверской суд Москвы, где сегодня будет рассмотрено административное дело о громком посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве.

Звезда в излюбленных ею меховой накидке и длинном летнем платье в цветах с удовольствием позировала журналистам. Ее единственной просьбой было, снимать ее крупнее.

«Обстановка не совсем обычная, но все же», — хихикая произнесла Волочкова, попросив снять ее на собственный телефон, вероятно, для будущего поста в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандальная балерина пыталась посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево, которое было закрыто на карантин с 25 апреля. О ее присутствии быстро доложили местные жители. На видео, сделанном для протокола, Анастасия мнит себя «балериной всея Руси» и всячески ругает представителей полиции. Волочкова обещает «урегулировать процесс своим именем» и угрожает сотрудникам полиции, что они будут «ходить в намордниках (медицинских масках) всю свою оставшуюся жизнь». За это балерину могут привлечь по статье 319 УК РФ — «Оскорбление представителя власти» и назначит штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме штрафа эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ до одного года.

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