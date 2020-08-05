Опубликовано полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии

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Алиса Старжевская
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Ответственная за взрыв террористическая организация опубликовала в сети материалы своего нападения на трассе М-4.

Фото, видео: ТАСС / Грязнов Андрей; 5-tv.ru

В сирийском Идлибе 14 августа была подорвана колонна российско-турецкого патрулирования трассы М-4. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Катаиб Хаттаб аш-Шишани»*.

Спустя три недели после инцидента, боевики опубликовали полное видео подрыва колонны военнослужащих, после которого был поврежден БТР-82А военной полиции ВС РФ. На кадрах видно, что боевики отслеживали передвижение колонны при помощи специальной техники.

В результате взрыва травмы получили трое россиян, все они доставлены на авиабазу Хмеймим для оказания им медицинской помощи.

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Сирии растет число боевиков, перешедших на сторону правительства.

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