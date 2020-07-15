Видео: Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
В Идлибе во время патрулирования была подорвана российско-турецкая колонна военнослужащих.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В сирийском Идлибе выясняют, кто подложил самодельную бомбу на пути следования российско-турецкого патруля. На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, запечатлен подрыв колонны.
Как сообщают в Центре по примирению сторон, во время инцидента пострадали трое российских военнослужащих. Все они доставлены на авиабазу Хмеймим, медики уже оказали им необходимую помощь.
Сейчас патрулирование временно прекращено, наши военные эвакуируют поврежденную технику. В результате подрыва повреждены российский бронетранспортер и турецкий бронеавтомобиль
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что боевики обстреляли несколько жилых кварталов в провинциях Идлиб и Алеппо. Сообщается также, что обстрелы из минометов происходят ежедневно.
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