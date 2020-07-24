В Сирии растет число боевиков, перешедших на сторону правительства
Как правило, это выходцы из лагеря беженцев Эр Рукбан, подконтрольного американцам, где их запугивали и вербовали в террористические организации.
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В Сирии растет число амнистированных боевиков. Тех, кто принял решение сложить оружие и перейти на сторону правительства. Истории бывших бандитов почти у всех схожие — как правило это выходцы из лагеря беженцев Эр Рукбан, подконтрольного американцам — там мужчин запугивают и вербуют в ряды различных исламских организаций. Их задача — устраивать провокации сирийским военным.
С одним из тех, кому удалось сбежать и вернуться домой — встретился Семен Еремин.
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