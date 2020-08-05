Двадцать человек пострадали во время учений Минобороны РФ
ЧП произошло в Еврейской АО.
Фото: ТАСС / Рогулин Дмитрий
По меньшей мере 20 человек пострадали во время проведения учения Министерства обороны Российской Федерации. При сооружении понтонного моста произошло смещение опор и пролетных строений моста.
По данным 5-tv.ru, инцидент произошел 5 августа в поселке Тельмана. Травмы получили по меньшей мере 20 человек. Все они военнослужащие. Их доставили в военный госпиталь Хабаровска.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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