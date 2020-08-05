Иностранцам разрешен безвизовый въезд в Россию для коротких командировок

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Алиса Старжевская
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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Иностранцам разрешен безвизовый въезд в Россию для коротких командировок

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Правительство РФ сняло ограничения на безвизовый въезд иностранцев в Россию для коротких командировок. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

«Речь идет об обладателях служебных и дипломатических паспортов из стран, с которыми действует соглашение о безвизовых поездках», — сообщается в пояснительной записке к распоряжению.

Этот же документ снял запрет на железнодорожное сообщение с Калининградом. Теперь туда можно отправиться на поезде из любого города России, а не только из столицы, как было ранее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Черногория внесла Россию в «зеленый список» стран и открыла границы. Теперь власти банканского государства ждут ответа от российской стороны.

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