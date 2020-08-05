Иностранцам разрешен безвизовый въезд в Россию для коротких командировок
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Правительство РФ сняло ограничения на безвизовый въезд иностранцев в Россию для коротких командировок. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.
«Речь идет об обладателях служебных и дипломатических паспортов из стран, с которыми действует соглашение о безвизовых поездках», — сообщается в пояснительной записке к распоряжению.
Этот же документ снял запрет на железнодорожное сообщение с Калининградом. Теперь туда можно отправиться на поезде из любого города России, а не только из столицы, как было ранее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Черногория внесла Россию в «зеленый список» стран и открыла границы. Теперь власти банканского государства ждут ответа от российской стороны.
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