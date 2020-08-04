Когда россияне смогут полететь на отдых в Черногорию

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Власти Балканского государства сегодня внесли Россиию в «зеленый список» стран, которые являются по их мнению эпидемиологически безопасными по COVID-19.

Фото, видео: РИА Новости / Варвара Гертье

Тема:
Эпидемия коронавируса

Черногория открыла границу для российских туристов. Теперь они могут въезжать без справок и результатов тестов на коронавирус. Также в «зеленый» список, кроме России, вошли 11 стран Евросоюза, где наблюдается благоприятная эпидобстановка.

Из-за пандемии, эта балканская страна оказалась в сложной экономической ситуации. Турпоток, немалую часть которого составляли наши соотечественники, снизился на 90 процентов. Владельцы ресторанов, магазинов и гостиниц оказались на грани банкротства.

Теперь как сообщила радио Sputnik главный редактор журнала «Русский вестник-Черногория» Гуля Смагулова, что теперь слово за властями России. По ее словам, в ближайшие дни должна появиться информация о том, когда восстановится авиасообщение.

«Первой должна отреагировать Montenegro Airlines — национальный перевозчик. Он, естественно, хочет заработать, поэтому самолеты должны полететь в Москву. Так что мы ждем. Думаю, сегодня-завтра появится новая информация. Но мы еще должны получить одобрение от России — что она выпускает своих граждан в Черногорию. Пока открытие Черногории произошло в одностороннем порядке», — пояснила Смагулова.

Напомню, ранее свои границы открыла и Абхазия. Всего за 4 дня республику посетило более 30 тысяч россиян.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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