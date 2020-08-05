Адвокат Пашаев: Ефремов ничего не помнит о «пьяном» ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев перед первым заседанием по существу в Пресненском суде Москвы рассказал журналистам, что его подзащитный не помнит о том, что происходило в момент аварии.

Если б с первого дня он понимал, что происходит, наверное, такого б резонанса не было. Ничего не помнит. Вы же от меня никогда не слышали, чтоб я говорил, за рулем он был или не был. Я не могу фантазировать, кто был, как был. Я ссылаюсь только на конкретные обстоятельства», — сказал Пашаев.

ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.