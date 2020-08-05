Адвокат Пашаев: Ефремов ничего не помнит о «пьяном» ДТП
В Пресненском суде Москвы проходит первое судебное заседание по существу по делу о смертельной аварии, которую устроил актер.
Фото: РИА Новости; 5-tv.ru
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев перед первым заседанием по существу в Пресненском суде Москвы рассказал журналистам, что его подзащитный не помнит о том, что происходило в момент аварии.
Если б с первого дня он понимал, что происходит, наверное, такого б резонанса не было. Ничего не помнит. Вы же от меня никогда не слышали, чтоб я говорил, за рулем он был или не был. Я не могу фантазировать, кто был, как был. Я ссылаюсь только на конкретные обстоятельства», — сказал Пашаев.
ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.
- 4 авг
- Дело о мошенничестве, к которому якобы причастен адвокат Ефремова, нашлось в ОВД «Арбат»
- 4 авг
- Адвокат Ефремова опроверг свою причастность к делу о мошенничестве
- 3 авг
- Адвокат Ефремова сообщил о привлечении свидетелей по делу актера
- 3 авг
- Юрист назвал два сценария, по которым могут оправдать Ефремова
- 2 авг
- Адвокат Ефремова собирается ходатайствовать о видеотрансляции из зала суда
- 2 авг
- Адвокат Ефремова припас козырь, доказывающий невиновность актера в «пьяном» ДТП
- 1 авг
- «А что, Ефремов — ребенок?»: Пашаев жестко ответил на слова о «гипнотическом воздействии» на актера
- 1 авг
- «Миша загипнотизирован адвокатом. Он хочет в тюрьму!» — Охлобыстин о состоянии Ефремова
- 31 июл
- «Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова
- 31 июл
- «Чувствую себя оплеванной» — Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?