Регина Тодоренко задумалась о формировании личности своего сына

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками размышлениями о формировании личности полуторагодовалого сына Михаила. По словам 30-летней супруги певца Влада Топалова, малыш после рождения стал спокойным, вдумчивым и мечтательным.

Знаменитость задумалась, какие факторы оказывают влияние на характер и другие личные качества ребенка.

«Если бы мы владели этой бесценной информацией, наверняка научились бы принимать людей такими, какие они есть гораздо быстрее, а то все пытаемся поменять друг друга, ломая генетический код», — написала Регина Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Супруга Влада Топалова подметила, что грубое вмешательство в природу любого существа чаще всего вредит, чем идет ему на пользу. Подобные последствия приносят и категоричные методы воспитания детей — родители «создают» из маленьких суперменов, желающих спасти мир, антигероев.

Регина Тодоренко добавила, что в их семье на данный момент отсутствуют жесткие ограничения. Телеведущая склоняется к тому, что эта мера временная, так как, по мнению психологов, к трехлетнему возрасту у детей наступает неминуемый кризис.

«Чего ожидать в скором времени? Истерики в магазинах игрушек или слезы градом от того, что мультик закончился?» — задалась вопросом жена Влада Топалова.

Свою публикацию Регина Тодоренко сопроводила совместным фото с малышом, на котором он позирует в образе супергероя комиксов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко получила серьезные травмы при подготовке к шоу.