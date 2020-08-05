Пропустят ли в метро Петербурга пассажиров без масок?

Власти Петербурга напомнили жителям и гостям города, что коронавирус никуда не делся и масочный режим в общественном транспорте нужно соблюдать.

В метро проверяли почти каждого пассажира. На тех, кто наотрез отказывался использовать средства защиты составляли протоколы, правда не штрафовали. В пресс-службе подземки заявили, что большинство петербуржцев стали игнорировать эпидтребования. Хотя постановление губернатора о «масочном» режиме в городе никто не отменял.

Ужесточили контроль и в Москве. Подобные меры приняты так же в Кемерове, Казани, Уфе, Сочи, Екатеринбурге и в Грозном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге до полумиллиона рублей увеличат штрафы за парковку на газонах.