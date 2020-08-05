Недавно переживший развод певец Эмин задумался о мужской верности
Наводящую на размышления цитату философа Омара Хайяма певец опубликовал в своем микроблоге.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @eminofficial
Азербайджанский певец Эмин Агаларов не на шутку озадачил своих фанатов. После того, как исполнитель расстался с женой Аленой Гавриловой, в его социальных сетях все чаще появляются грустные и философские публикации.
На сей раз Эмин заставил задуматься подписчиков, опубликовав черное-белое фото с прикрепленной цитатой Омара Хаяма о мужской верности.
«Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. „Омар Хайям“ ГЕНИАЛЬНО», — подписал публикацию Эмин в Instagram.
Певица Глюкоза прокомментировала запись интригующим образом: «Я тебе давно это говорила».
Вокруг разлада в отношениях с моделью Гавриловой ходило много слухов. Являлись ли причиной развода измены — не уточняется. Однако на вопрос одной из подписчиц: "Гулящий ли он мужчина?". Эмин ответил, что «пока не разобрался».
Певец Эмин рассказал о грядущем разводе с Аленой Гавриловой в конце марта. Пара прожила вместе полтора года. Сообщается, что музыкант не будет делить имущество с моделью и все оставит ей.
Ранее 5-tv сообщал о том, что в сети гадают над интернет-посланием певца Эмина.
Читайте также
63%
-0.10 86.63
0.13
Нашли ошибку?