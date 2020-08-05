Недавно переживший развод певец Эмин задумался о мужской верности

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Алиса Старжевская
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Наводящую на размышления цитату философа Омара Хайяма певец опубликовал в своем микроблоге.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @eminofficial

Азербайджанский певец Эмин Агаларов не на шутку озадачил своих фанатов. После того, как исполнитель расстался с женой Аленой Гавриловой, в его социальных сетях все чаще появляются грустные и философские публикации.

На сей раз Эмин заставил задуматься подписчиков, опубликовав черное-белое фото с прикрепленной цитатой Омара Хаяма о мужской верности.

«Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. „Омар Хайям“ ГЕНИАЛЬНО», — подписал публикацию Эмин в Instagram.

Певица Глюкоза прокомментировала запись интригующим образом: «Я тебе давно это говорила».

Вокруг разлада в отношениях с моделью Гавриловой ходило много слухов. Являлись ли причиной развода измены — не уточняется. Однако на вопрос одной из подписчиц: "Гулящий ли он мужчина?". Эмин ответил, что «пока не разобрался».

Instagram @eminofficial

Певец Эмин рассказал о грядущем разводе с Аленой Гавриловой в конце марта. Пара прожила вместе полтора года. Сообщается, что музыкант не будет делить имущество с моделью и все оставит ей.

Ранее 5-tv сообщал о том, что в сети гадают над интернет-посланием певца Эмина.

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