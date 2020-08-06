Бывший инженер Google Левандовски получил 18 месяцев тюрьмы за кражу коммерческих секретов

За кражу технологий беспилотных автомобилей в США к 18 месяцам тюрьмы приговорили инженера Энтони Левандовски. Также он должен выплатить штраф в 95 тысяч долларов и возместить убытки на сумму почти 757 миллионов долларов.

Как установило следствие, семь лет Левандовски занимался разработкой беспилотников в компании Google. Потом скопировал все документы, уволился и основал свой стартап по производству беспилотных грузовиков, который впоследствии продал Uber.

Кстати, больше всего приговору Левандовски, судя по комментариям, обрадовались американские дальнобойщики, разработки инженера делают ненужными тысячи профессиональных водителей. И это проблема.