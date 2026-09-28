В Брянской и Калужской областях приостановили движение поездов из-за атак ВСУ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 54 0

Речь идет об участках Унеча — Злынка и Людиново-1 — Дятьково.

В Брянской и Калужской областях ограничили движение поездов

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Движение поездов на участках Унеча — Злынка и Людиново-1 — Дятьково временно остановлено после атак Вооруженных сил Украины на железнодорожную инфраструктуру. Инциденты произошли вечером 27 сентября и в ночь на 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

По данным МЖД, в результате происшествий никто не пострадал. На поврежденных участках проводятся восстановительные работы.

На участке Людиново-1 — Дятьково на время ремонта организовали автобусное сообщение. Пассажиров поезда № 85 Москва — Новозыбков доставили до станции Почеп, после чего до Новозыбкова они могут добраться на компенсационных автобусах.

Поезд № 489 Анапа — Минск направили по альтернативному маршруту. Пассажиров, следующих до станций на унечском направлении, также перевозят автобусами.

При этом пригородные поезда до станции Унеча продолжают курсировать в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области в результате атак украинских беспилотников с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Инцидент произошел в Унечском районе. По данным главы области, никто не пострадал. После осмотра места происшествия сотрудниками Росгвардии специалисты приступят к восстановлению железнодорожного полотна. Кроме того, в результате удара по мосту на перегоне Дятьково — Людиново произошло частичное обрушение конструкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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