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Регулярная половая жизнь снижает риск рака и удлиняет жизнь

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 668

Исследователи университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, как половая активность влияет на сопротивляемость организма к смертельным заболеваниям.

Регулярная половая жизнь снижает риск рака и удлиняет жизнь

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

Ученые из американского исследовательского университета Вашингтона в Сент-Луисе пришли к выводу, что активная сексуальная жизнь способствует сокращению риска преждевременной смерти, пишет издание The Sun.

Ученые в течение 11 лет наблюдали за 15 269 британцами, оценивая их сексуальную активность. Наблюдатели регулярно опрашивали их, как часто те занимаются сексом. Как оказалось, 36% делали это хотя бы раз в неделю, а 72% респондентов — минимум раз в месяц.

Средний возраст участников их исследования составлял 39 лет, за это время скончались 228 наблюдаемых. Их них 62 участника эксперимента умерли от рака, а 29 человек — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что регулярная половая жизнь — не реже одного раза в неделю — может помочь отложить раннюю смерть на 49%. Секс на постоянной основе сокращает вероятность развития различных серьезных заболеваний почти в два раза, болезней сердца и сосудов — на 21%, а в случае онкологии показатель достигает сразу 69%.

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