Велогонщик Якобсен впал в кому после столкновения на трассе в Польше — видео
На финише гонки спортсмен врезался в ограждение, а затем столкнулся с судьей.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rafal Rusek via www.imago-images; 5-tv.ru
Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен получил серьезные травмы в «Туре Польши». Авария произошла уже на финише.
На кадрах видно, как голландца перед самой финишной чертой толкает один из соперников. Велосипедист врезался в ограждение, а затем столкнулся с судьей.
Пострадавшего отправили в госпиталь вертолетом. Состояние спортсмена оценивается как тяжелое. Он в коме. Якобсена признали победителем этапа гонки, а толкнувшего его велосипедиста — дисквалифицировали.
Ровно год назад, в этот же день на «Туре Польши» случилась трагедия. Тогда погиб бельгийский велогонщик.
Читайте также
67%
-0.10 86.63
0.13
Нашли ошибку?