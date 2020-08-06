Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен получил серьезные травмы в «Туре Польши». Авария произошла уже на финише.

На кадрах видно, как голландца перед самой финишной чертой толкает один из соперников. Велосипедист врезался в ограждение, а затем столкнулся с судьей.

Пострадавшего отправили в госпиталь вертолетом. Состояние спортсмена оценивается как тяжелое. Он в коме. Якобсена признали победителем этапа гонки, а толкнувшего его велосипедиста — дисквалифицировали.

Ровно год назад, в этот же день на «Туре Польши» случилась трагедия. Тогда погиб бельгийский велогонщик.