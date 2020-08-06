«Барышня-крестьянка!» — Подписчики Брухуновой вновь разругались из-за ее образа
Возлюбленная Петросяна посетила старинную усадьбу в винтажном платье и косынке.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Оригинальный подход к выбору одежды Татьяны Брухуновой не дает покоя многим пользователям соцсетей. Супруга Евгения Петросяна не устает доказывать соотечественникам, что внешний вид — это отражение твоего Я, индикатор настроения и возможность быть не похожим на остальных. При этом девушка следит за модными веяниями и не скупится на вещи дорогих брендов. Хейтеры же постоянно указывают жене юмориста на плохой вкус и наряды, которые ее старят.
Не стал исключением и новый образ Татьяны. Для визита в подмосковную усадьбу Чехова она оделась в стиле ретро. Клетчатое платье и косынка на голове отсылают к моде царских времен и одновременно вызывают ассоциации и с крестьянским бытом, и с нравами благородных девиц.
«Барышня-крестьянка», — метко заметил один из пользователей Instagram.
Мнения об очередном облике Брухуновой, как всегда разделились на «за» и «против».
«У вас очень красивое платье. Всегда мечтала одеваться в таком стиле»;
«Татьяна вы такая молодец ни на кого не похожи свой стиль. Образ супер!»
«Сочетание отталкивает, сама модель не органична в этом образе, видно даже через фото, как ей некомфортно, так как он нелепый»;
«И вроде трендовые вещи с подиума, но образ все равно отсылает к сестре милосердия времен Первой мировой. Может, надо поиграть с цветом аксессуаров, чтоб косынка с платьем не совпадала», — отреагировали в комментариях.
Сравнившему ее с сестрой милосердия автор поста поспешила дать ответ в своей манере.
«Я разве спрашивала ваше мнение, что мне изменить?» — парировала Брухунова.
«Бабулька такая потешная», — оценил следом платье и косынку другой нетактичный пользователь.
«Предрассудки. Несчастные люди — заложники собственных комплексов», — не осталась в долгу Татьяна.
Ранее 5-tv.ru, что возлюбленная Петросяна отстояла свой «бабушкин» стиль.
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