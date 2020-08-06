Доставка товаров в России может подорожать в два раза

Услуги по доставке товаров в России могут подорожать в два раза — в среднем до 600 рублей, пишут «Известия». Причиной двукратного увеличения стоимости может послужить рассматриваемый Роспотребнадзором проект новых санитарных правил и норм (СанПиН).

Документ запрещает транспортировку бытовой химии автомобилями, которые перевозят продукты питания. По сути, если клиент заказал стиральный порошок и колбасу, то эти товары будут доставлены двумя разными машинами. Ассоциация интернет-торговли (АКИТ) уже направила по этому поводу письмо главе надзорного ведомства Анне Поповой.

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300—350 рублей», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

В ассоциации добавили, что в настоящее время компании по доставке разделяют пищевые и непищевые продукты в автомобиле вторичной упаковкой. Разные типы товары, помимо прочего, размещаются в машине в разных секциях.

В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора пояснили, что нововведение затронет только совместную перевозку продуктов питания, агрохимикатов и бытовой химии. В АКИТ обратили внимание надзорного ведомства, что в новых СанПиН ничего не сказано про классы опасности.

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