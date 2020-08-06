«Со мной редко кто до третьего свидания доживает»: экс-жена Аршавина о личной жизни

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Валентин Черников
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По словам Юлии Барановской, она не прочь секса на первой романтической встрече.

«Со мной редко кто до третьего свидания доживает»: экс-жена Аршавина о личной жизни

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Секс с ухажером предпочтителен для Юлии Барановской на ранней стадии знакомства. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Конечно, Вася!», которое ведет совместно с Натальей Красновой и Жанной Левиной-Мартиросян.

Звезды обсудили тонкий вопрос: когда влюбленным стоит впервые разделить ложе. Краснова заметила, что чаще всего кавалеры готовятся к интимной близости на третьем свидании. Такая поспешность, по ее мнению, отталкивает большинство дам. Барановская ей возразила. Теледива заявила, что не прочь сразу провести ночь с понравившимся ей мужчиной.

«Если это делать только на третьем свидании, я останусь без секса. Со мной редко кто до третьего свидания доживает», — сказала Юлия и добавила, что главное — не когда, а как.

Матери трех детей футболиста Андрея Аршавина приписывали романы с коллегами по цеху и звездными друзьями, включая ее партнера по шоу «Мужское/Женское» Александра Гордона. Недавно ведущая призналась, что рассталась с бойфрендом после двух лет отношений, но не назвала его имя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановской нашли мужа среди «Иванушек». Поклонники сосватали телеведущей Андрея Григорьева-Апполонова.

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