Фото: Джастин Бибер с супругой отметили свое крещение бутылкой вина
Канадский певец опубликовал серию снимков с важного для него и его жены религиозного таинства.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; Instagram @justinbieber
Канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли прошли обряд крещения. Супруги достаточно давно являются последователями Всемирного пятидесятнического братства. Их часто можно встретить на службах в церкви евангельских христиан. К слову, экс-возлюбленная знаменитости Селена Гомес тоже является религиозной.
На днях 26-летний Джастин Бибер и 23-летняя Хейли решились на ответственный и значимый для них шаг. Таинство проходило на открытом водоеме, куда окунались супруги с деревянных мостков. Крестил певца и его жену пастор Джуда Смит, который является для знаменитости названным братом.
Кадры, снятые во время таинства, Джастин Бибер выложил на обозрение подписчиков на своей странице в Instagram.
«Момент, когда мы с женой крестились вместе! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Исповедуем нашу любовь и веру в Иисуса публично с нашими друзьями и семьей», — написал канадский певец.
Стоит отметить, что артист отпраздновал событие, откупорив бутылку пива во время прогулки на катере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители собирались лечить Билли Айлиш от одержимости Бибером.
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