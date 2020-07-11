Бузова, Седокова и Успенская: Какие косметологические процедуры делают звезды?

Вы когда-нибудь замечали, что те или иные представительницы российского шоу-бизнеса стали выглядеть моложе, свежее и красивее? Наверняка, да. Своим прекрасным внешним видом они обязаны косметологии, причем, очень качественной и дорогой. Самыми популярными процедурами среди знаменитостей являются битулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика и установка мезонитей, рассказала врач-косметолог. Звезды решаются на эти косметологические процедуры из-за их короткого периода реабилитации. Буквально на следующий день лицо выглядит свежим и помолодевшим.

Одним из лидеров среди звезд, посещающих кабинет косметолога, можно назвать Ольгу Бузову, которая сделала далеко не одну процедуру на своем лице. Но это осуществлено настолько качественно, что человеку, который не разбирается в косметологии, заметить вмешательство специалиста крайне трудно. Какие косметические процедуры делают Ольга Бузова, Анна Седокова и Любовь Успенская, объяснила 5-tv.ru врач-косметолог Екатерина Морозова.

Ольга Бузова

Фото: Globallookpress.com / Anton Kuzyakin, Instagram @buzova86

Певица прибегла к самым популярным процедурам контурной пластики: коррекция скул и углов нижней челюсти. Косметолог заметила, что Бузова корректировала форму губ, но сделано это очень аккуратно и практически незаметно. Эти процедуры делаются с помощью ввода гиалуроновой кислоты и практически не требуют реабилитации. Под реабилитацией имеется в виду исчезновение оттеков и синяков в местах, куда заходила игла. В случае аккуратного выполнения процедуры контурной пластики, выйти в свет можно уже через пару дней.

Анна Седокова

Фото: Globallookpress.com, Instagram @annasedokova

Экс-участница группы «ВИА Гра» всегда была очень привлекательной и сексуальной девушкой, но даже она не устояла перед соблазном эстетической косметологии. Анна делает очень естественную коррекцию лица с помощью контурной пластики, заметила Екатерина Морозова. Седокова выровняла пропорции лица, а именно скулы, губы, область нижней челюсти и подбородка. Кроме того, певица подняла «хвосты» кончиков бровей при помощи эластичных нитей, чтобы сделать взгляд более глубоким. Анна Седокова откорректировала спинку носа и хрящевой зоны специальными конкурирующими нитями, которые уменьшают объесть. Эта процедура дает четкие формы лица как в профиль, так и при прямой проекции.

Любовь Успенская

Фото: Globallookpress.com / Gennadii Usoev, Instagram @uspenskayalubov_official

Королева российского шансона заметно помолодела несколько лет назад. Она как будто скинула 15 лет и стала выглядеть моложе в свои 64 года. Вмешательство косметолога заметно невооруженным взглядом, кроме того, Успенская стала неузнаваема. Но врач-косметолог объяснила, что несмотря на неестественность внешнего вида певицы, процедуры в области лица проведены качественно. Любови Успенской сделали коррекцию 3D мезонитями и легкую контурную пластику. Также певица добавила татуаж губ и бровей.

Но кроме области лица, были сделаны процедуры в области шеи, декольте и рук, рассказала Морозова. В этих областях обычно делают плазматерапию и биоревитализацию.

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