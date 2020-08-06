Свидетель на суде: Ефремов находился на заднем сидении своей машины

В настоящий момент в Пресненском суде Москвы слушают показания очевидцев, оказавшихся на месте страшной аварии на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова. По словам свидетельницы защиты Анны Ордян в тот момент, когда она оказалась на месте ДТП, артист сидел на заднем сидении своей машины, однако люди, находившиеся там, рассказали ей, что Ефремов был за рулем авто.

«Видела, как Ефремова полицейские выводили с заднего сидения чероки и сажали в свою машину. Люди, наблюдавшие аварию на месте происшествия, говорили, что за рулем сидел Ефремов. Сама лично не видела Ефремова за рулем», — сказала Анна.

Девушка также добавила, что хотела помочь человеку, которого зажало в машине (Сергею Захарову — При.ред), но ничего не могла сделать и вызвала скорую.

По версии следствия, актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом, которое произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Машина актера на большой скорости врезалась лоб в лоб с фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Позже от полученных травм водитель фургона скончался в больнице, сам Ефремов не пострадал.