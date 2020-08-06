Фигуристка Ирина Лобачева разводится с мужем, который младше ее на 16 лет

Финальное судебное заседание по делу о разводе Ирины Лобачевой и Ивана Третьякова назначено на 11 августа, сообщает KP.RU. О намерении расстаться с мужем на законных условиях бывшая фигуристка заявила в конце прошлого года. Однако подала заявление лишь полгода спустя.

Процесс продлится недолго — у супругов нет совместных детей и собственности. Благоверный спортсменки и ее коллега по тренерской работе до недавнего времени проживал в квартире жены, пока в результате она не указала ему на дверь.

Пара сыграла свадьбу три года назад. 16-летняя разница в возрасте их не смущала. Сегодня 47-летняя экс-супруга Ильи Авербуха уверяет, что второй муж поднимал на нее руку. По ее словам, всякий раз она прощала его после искренних извинений, но терпение чемпионки мира по фигурному катанию иссякло.

Третьяков отрицает обвинения в побоях и заявляет, что они с женой ссорятся, когда Лобачева злоупотребляет спиртным. Как указывает издание, спортсменка прежде лечилась от алкоголизма. Ныне она говорит, что победила зависимость и больше не притрагивается к бутылке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Лобачева прокомментировала роман Авербуха с Арзамасовой.