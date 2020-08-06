Глюкоза показала редкое архивное фото с погибшей в ДТП депутатом Бережной

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Василий Заика
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Экс-депутат Верховной рады Украины умерла 5 августа 2017 года в Хорватии.

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра

Певица Глюкоза в своем аккаунте в Instagram почтила память погибшей в ДТП подруги — экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Бережной. Знаменитость сопроводила пост редким архивным снимком. На фото женщины позируют, по всей видимости, на балконе отеля на фоне пристани.

Исполнительница трогательно подчеркнула, что подруга продолжает жить в ее сердце.

«Этот закат был последним… Ты ушла как принцесса. Время идет, но ты всегда в моем сердце, Иришка», — цитирует Глюкозу «Экономика сегодня».

Instagram @glukozamusic

Исполнительница не стала уточнять, когда именно было сделано фото. Подписчики Глюкозы, в том числе и коллеги по цеху — Вера Брежнева, Ани Лорак, Светлана Лобода и другие, выразили свои соболезнования.

Бывший нардеп Ирина Бережная ночью 5 августа 2017 года вместе с дочерью ехала в машине по одной из трасс в Хорватии. За рулем Mercedes находился водитель — гражданин Болгарии. По невыясненным причинам, мужчина потерял управление, и автомобиль врезался в столб.

В результате полученных травм Ирина Бережная и водитель скончались на месте. Дочери подруги Глюкозы удалось выжить.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото — полуголая Глюкоза застыла в дверном проеме вниз головой.

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