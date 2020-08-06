Кто несет ответственность за опасную детскую площадку?

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о смерти ребенка в Астрахани.

Школьника придавило бетонной плитой на детской площадке. Конструкция была установлена еще в советские времена, за состоянием объекта никто не следил — управляющая компания и коммунальщики от площадки открестились.

Так кто должен отвечать за смертельно опасные игры, пытался разобраться Алексей Полторанин.

«Если вы увидите у себя такие плиты, чтобы не было трагедии как у нас во дворе снесите все. Такие стенки привет из прошлого».

Прибывшие спасатели тут же бросаются к месту трагедии, пытаясь поднять с земли бетонную конструкцию. Только что на глазах десятков жителей дома многотонная плита упала на мальчика, который играл на детской площадке.

«Она рухнула моментально, ничего не могли сделать, взрослых шесть парней даже не могли приподнять… Ребята в гараже… Они принесли домкрат, приподняли плиту, высвободить ребенка», — рассказывает очевидец Оксана Бесчастная.

«Сколько делали искусственное дыхание… Ребенка жалко невозможно», — говорит Любовь Николаева.

Спасателям понадобилось время, чтобы извлечь тело из-под многотонной конструкции. На место сразу выехали сотрудники следственного комитета, которые теперь разбираются в причинах трагедии.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика в результате обрушения бетонной плиты по признакам преступления статья 238 УК РФ „Выполнение работ и оказание услуг не отвечающих требованием безопасности повлекшее по неосторожности смерть человека“», — заявила ио руководителя СУ СК РФ по Астраханской области Елена Алексеева.

Следователи ищут тех, кто должен был следить за старой и как выяснилось смертельно опасной конструкцией. В управляющей компании заявляют, что плита не принадлежит им, коммунальщики всего лишь убирают от мусора территорию детской площадки. Действительно, объекты, установленные еще в советские времена, не состоят на балансе, но ответственный за их содержание все же есть.

«Площадка или этот объект могут находиться под ведением управляющей компании либо быть бесхозными, но в таком случае ответственность должна нести администрация, местная администрация либо администрация района», — говорит бывший следователь, а ныне адвокат Михаил Тимошатов.

Жители говорят, что они часто обходили эти железные глыбы стороной. Своих детей играть туда не пускали. Плиты буквально шатались на глазах. Люди не раз обращались к местным депутатам и в управляющую компанию с просьбой снести эти конструкции, но никто не реагировал.

Бетонную плиту вывезли только после трагедии. Специалисты отправили ее на экспертизу — предстоит провести техническую экспертизу.