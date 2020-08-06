«Собирание денег любой ценой» — юрист об отмене международных рейсов «Аэрофлота»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 60

Известный адвокат и юрист Янис Юкша считает, что «Аэрофлот» нарушил права потребителей, продав билеты на полет в закрытые для посещения страны. Компанию ждут серьезные финансовые и имиджевые потери.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

После того, как «Аэрофлот» отменил часть рейсов, запланированных на август, в зарубежные страны, многие усомнились в законности подобных действий. Почему крупнейший российский авиаперевозчик продавал билеты в закрытые страны и какие гражданские права при этом нарушались, 5-tv рассказал адвокат, профессор Янис Юкша.

«Вы понимаете, "Аэрофлот" — это уважаемая компания, наверное, первая среди авиаперевозчиков в России. Но, тем не менее, это предприниматели, коммерсанты», — прокомментировал ситуацию юрист.

По его мнению, основная цель подобной компании, это «собирание денег любой ценой». Ну а то, что при этом нарушаются права потребителей, бизнес зачастую старается не замечать. И в случае «Аэрофлота», считает Юкша, закон действительно не соблюдался. Организация нарушала не только гражданский кодекс, но и ряд специальных документов, начиная с закона «О защите прав потребителя» и заканчивая кодексом, регулирующим авиасообщение в целом. В этой ситуации пострадавшие граждане могут подать в суд на авиакомпанию, и вполне могут рассчитывать на победу, считает эксперт по правовым делам.

«Люди верят заверениям авторитетной компании и покупают. Это нарушает права потребителя: он введен в заблуждение касательно качества предлагаемого продукта, поскольку предложение и заключалось в перевозке в такое-то число, в соответствующий населенный пункт. Очевидно, что пассажира не увезут в населенный пункт, и фактически компания начинает придумывать суррогатные бумаги и суррогатные ваучеры», — объяснил ситуацию адвокат.

При этом Юкша отметил, что монопольные органы должны вмешаться в создавшуюся ситуацию и объяснить компании, что так поступать нельзя. Это незаконно.

«Самое главное здесь то, что компания уже получила деньги от клиента и уже использует их по назначению. Такая хитрость, конечно, придает устойчивости компании, но потребитель при этом остается обманутым», — заключил профессор.

Потребитель в праве отказаться от полета, требовать возврата денег и даже компенсации за использование его средств коммерческой организацией.

«Это не форсмажорное обстоятельство, потому что компания не имела информации об открытии. А форсмажор — это внезапные вещи, которые нельзя было предвидеть. Так вот компания имела возможность предвидеть развитие событий, и в этой связи она не должна была заниматься в данном случае коммерческой деятельностью и получать денежные средства за билеты по подобным направлениям», — подытожил профессор Юкша.

Эксперт предрек имиджевые и финансовые потери крупнейшему авиаперевозчику на фоне разгоревшегося скандала.

Ранее 5-tv сообщил об отмене части запланированных международных рейсов в августе. 

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