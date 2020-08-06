Видео: Сергей Семак пустился в пляс с темнокожими парнями
Главный тренер «Зенита» порадовал публику по торжественному случаю.
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Фото, видео: Instagram @daria_moguchaya, @sergey_bogdanovich_semak
Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак преподнес неожиданный сюрприз супруге Анне в честь ее дня рождения. Наставник чемпионов удивил избранницу и гостей мероприятия зажигательным танцем. Видеозапись выступления появилась в соцсети Instagram.
5 августа возлюбленной Семака исполнилось 39 лет. В желании произвести фурор на избранницу Сергей позвал на праздник темнокожих красавцев, с которыми и исполнил модный танец.
«Такие пупсы!» — гласила подпись к забавному ролику.
Судя по реакции Анны Семак, сюрприз действительно ее удивил. Во всяком случае, избранница тренера «пищала» от восторга и с радостью поддержала инициативу, пустившись в пляс с супругом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер «Зенита» Сергей Семак впервые показал миру новорожденную внучку.
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