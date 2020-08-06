Видео: Сергей Семак пустился в пляс с темнокожими парнями

|
Виктория Андреева
20

Главный тренер «Зенита» порадовал публику по торжественному случаю.

Фото, видео: Instagram @daria_moguchaya, @sergey_bogdanovich_semak

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак преподнес неожиданный сюрприз супруге Анне в честь ее дня рождения. Наставник чемпионов удивил избранницу и гостей мероприятия зажигательным танцем. Видеозапись выступления появилась в соцсети Instagram.

5 августа возлюбленной Семака исполнилось 39 лет. В желании произвести фурор на избранницу Сергей позвал на праздник темнокожих красавцев, с которыми и исполнил модный танец.

«Такие пупсы!» — гласила подпись к забавному ролику.

Судя по реакции Анны Семак, сюрприз действительно ее удивил. Во всяком случае, избранница тренера «пищала» от восторга и с радостью поддержала инициативу, пустившись в пляс с супругом.

Instagram @daria_moguchaya

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер «Зенита» Сергей Семак впервые показал миру новорожденную внучку.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
Сын Алибасова заявил, что вынужден тратить в месяц минимум 670 тысяч рублей
17:24
Эксперт рассказал, на что нужно ориентироваться при покупке авто онлайн
17:18
Пожары, тайфуны, снегопады: Землю продолжают атаковать природные катаклизмы
17:15
Видео: Сергей Семак пустился в пляс с темнокожими парнями
16:53
Дело «Нового величия»: суд Москвы огласил решение по делу об экстремизме
16:50
Маршрутка влетела в магазин в Тюмени: шестеро пострадавших, включая ребенка

Сейчас читают

ТОП-5 российских звезд, женившихся на своих фанатах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок