Видео: Сергей Семак пустился в пляс с темнокожими парнями

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак преподнес неожиданный сюрприз супруге Анне в честь ее дня рождения. Наставник чемпионов удивил избранницу и гостей мероприятия зажигательным танцем. Видеозапись выступления появилась в соцсети Instagram.

5 августа возлюбленной Семака исполнилось 39 лет. В желании произвести фурор на избранницу Сергей позвал на праздник темнокожих красавцев, с которыми и исполнил модный танец.

«Такие пупсы!» — гласила подпись к забавному ролику.

Судя по реакции Анны Семак, сюрприз действительно ее удивил. Во всяком случае, избранница тренера «пищала» от восторга и с радостью поддержала инициативу, пустившись в пляс с супругом.

Instagram @daria_moguchaya

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер «Зенита» Сергей Семак впервые показал миру новорожденную внучку.