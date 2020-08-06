Житель Иркутска Александр Деев в шоке от SMS, которая сегодня поступила на его телефон, с призывом за крупное вознаграждение доложить в Госдепартамент США о вмешательстве России в американские выборы. В видеокомментарии специально для 5-tv.ru мужчина рассказал о своих впечатлениях.

Александр подчеркнул, что впервые получил сообщение на английском языке:

«Там написано, что власти США готовы предоставить до десяти миллионов долларов тому, кто обладает информацией о вмешательстве в выборы США. И переход на какую-то ссылку».

Он добавил, что ссылка для него показалась подозрительной и он не стал переходить. К слову, как выяснилось, приложенная в тексте ссылка ведет прямиком на сайт американских спецслужб.

«Это вообще законно? Вот так вот спрашивать у граждан иностранного государства… Такие задавать вопросы и делать такие предложения», — вопрошает удивленный россиянин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, о вознаграждении в десять миллионов долларов за донос накануне заявил глава Госдепа США Майк Помпео. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова предположила, что теперь страждущие положат сайт американского ведомства, а узнав позднее об SMS-рассылке возмутилась, на каком основании будет вестись подобная кампания и отметила, что подобные действия американских коллег в очередной раз выходят за рамки этики, морали и права, не говоря уже о том, что у россиян таким образом незаметно пытаются собрать личные данные.